Armati di bastoni e coltelli saccheggiavano ville e case isolate: sgominata la gang criminale [I VIDEO]

Armati di bastoni e coltelli, saccheggiavano ville e abitazioni isolate mentre i proprietari dormivano: individuata la banda criminale. I carabinieri, in queste ore, stanno eseguendo una decina di provvedimenti cautelari per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione, ricettazione, detenzione e porto illegale di armi e strumenti atti a offendere.

IL MODUS OPERANDI DELLA GANG

La gang, composta da uomini di nazionalità italiana e albanese, dopo aver rotto le tapparelle o le porte d’ingresso, saccheggiavano gli appartamenti finiti nel mirino, in alcuni casi sorprendendo nel sonno i residenti. Al momento sono stati accertati 17 episodi, avvenuti nelle province di Torino, Biella, Novara e Perugia.