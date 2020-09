Armati di cocci di vetro rapinano cellulare e chiedono soldi per restituirlo: arrestati due marocchini

E' accaduto in via Nizza a Torino

I carabinieri hanno arrestato due rapinatori, entrambi di nazionalità marocchina, di 21 e 23 anni, senza fissa dimora, e risultati irregolari sul territorio italiano. I due sono stati fermati, in via Nizza a Torino. Armati di cocci di vetro avevano minacciato e aggredito un loro connazionale, regolare sul territorio nazionale, costringendolo a consegnare il cellulare, per poi estorcergli la somma di 100 euro per riavere indietro il telefonino.

UNO DEI BANDITI REAGISCE: “FERMATO” CON LO SPRAY URTICANTE

Il pronto intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile e della stazione di Torino San Salvario, allertati da alcune telefonate al 112, ha permesso di bloccare i due malviventi. Durante le fasi dell’arresto uno dei due ha aggredito con calci i militari dell’Arma costringendoli ad utilizzare lo spray urticante in dotazione per immobilizzarlo. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.