Armati di coltello danno l’assalto al supermarket. Ricercati tre rapinatori

Malviventi in fuga col bottino: il colpo ha fruttato loro circa 1.000 euro. Indagini in corso da parte dei carabinieri

E' successo in via Cavour a Settimo Torinese

Tre rapinatori con il volto coperto hanno assaltato il supermercato Carrefour Express di via Cavour, a Settimo Torinese. I malviventi sono entrati in azione pochi minuti prima della chiusura del centro commerciale.

DIPENDENTE MINACCIATO CON UN COLTELLO

Hanno minacciato con un coltello da cucina una dipendente e si sono fatti consegnare il denaro presente in cassa, circa mille euro. Poi si sono dileguati, forse attesi da un quarto complice in auto nel parcheggio di via Cavour. Quando i carabinieri hanno raggiunto il supermercato, dei rapinatori non c’era già più nessuna traccia.