Armati di coltello svaligiano la filiale della Banca d’Alba. Bottino: 50mila euro

Colpo in banca, questa mattina, a Torino, E’ successo alla filiale della Banca d’Alba in corso Ferrucci 64. In due, con il volto coperto da un passamontagna, hanno fatto irruzione negli uffici dell’istituto bancario in quel momento in piena attività, con i clienti in fila o già davanti sportello pronti per essere serviti.

RAPINATORI ARMATI DI COLTELLO

I rapinatori non hanno avuto esitazione: dopo aver minacciato i dipendenti brandendo un coltello, li hanno presi e nascosti all’interno di uno sgabuzzino, prelevando tutto quello che c’era in cassa prima di darsi alla fuga. E’ probabile che fuori, ad attenderli, ci fosse un complice, probabilmente a bordo di un’auto con il motore acceso e pronto a dare gas per dileguarsi.

BOTTINO SUPERIORE AI 50MILA EURO

Sul posto, poco dopo, sono giunti gli agenti della sezione antirapina della squadra mobile torinese: tocca a loro indagare sulla rapina e provare ad acciuffare gli autori del blitz. Il bottino, al momento, è in fase di quantificazione ma secondo le prime stime sarebbe comunque superiore ai 50mila euro.