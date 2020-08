Armato con due coltelli, minaccia i passanti: acciuffato in piazza Solferino

Momenti di paura in piazza Solferino a Torino dove un uomo, armato con due coltelli, è stato bloccato dai carabinieri del nucleo Radiomobile dopo che, pochi minuti prima, aveva minacciato alcuni passanti. “Protagonista” del folle gesto, un cittadino svizzero 37enne, senza fissa dimora.

BALORDO BLOCCATO DAI CARABINIERI

Il senzatetto è stato bloccato dai militari dell’Arma intervenuti dopo che alcuni cittadini avevano allertato il 112 segnalando la presenza di un uomo in stato confusionale che passeggiava in via Cernaia, in pieno centro, brandendo due lame di grosse dimensioni.

SEQUESTRATI DUE GROSSI COLTELLI

Il clochard svizzero è stato rintracciato e denunciato per porto d’armi e rifiuto a fornire le proprie generalità. La perquisizione personale dell’uomo ha consentito alle forze dell’ordine di trovare e sequestrare i due coltelli, rispettivamente della lunghezza di 37 e 32 cm., che il 37enne portava nella cintura.