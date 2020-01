Armato di taglierino, rapina il Mcdonalds e scappa con i soldi dell’incasso. Acciuffato in sala slot [FOTO E VIDEO]

Il malvivente, un 25enne senza fissa dimora, è stato rintracciato dai carabinieri in un locale a pochi passi dal luogo del raid: aveva razziato 250 euro

E' successo in via Druento a Venaria Reale

Armato di taglierino, mette a segno una rapina ai danni del Mcdonalds e scappa con i soldi dell’incasso. Tuttavia non va lontano. E dopo pochi minuti si ritrova con le manette ai polsi. E’ successo ieri, in via Druento dove è ubicato il noto locale.

IN FUGA COL BOTTINO

L’orologio aveva da poco scoccato mezzogiorno quando il balordo, armato di taglierino, è entrato nell’esercizio commerciale e si è fatto consegnare i soldi dell’incasso. Messo a segno il colpo (circa 250 euro) si è dato alla fuga. Ma ha pensato bene di non allontanarsi troppo dal luogo del raid.

FERMATO: ERA IN SALA SLOT

Poco prima delle 13, infatti, il rapinatore, E. C., 25 anni, originario di Torino, senza fissa dimora e con precedenti specifici, alle spalle, è stato rintracciato, identificato e fermato dai carabinieri: si trovava all’interno di una sala slot-machine vicina al Mcdonalds dove, evidentemente, il balordo era andato ad “investire” i soldi della rapina.