Armi da fuoco ad aria compressa

La notizia bomba sparata in apertura dei Tg per giorni, dell’uovo in faccia all’atleta nera Osakue, il «gesto razzista intollerabile» deprecato da tutta la sinistra cattocomunista e perbenista al grido di «avete visto dove si fa a finire con l’odio seminato da Salvini», puzzava di strumentalizzazione prima ancora che si scoprissero i responsabili.

Ci sono stati diversi raid, contro diverse persone, quattro bianche e una nera. Poi si scopre che i colpevoli sono tre vitelloni perdigiorno, anzi, perdinotte, di cui uno è figlio di un consigliere comunale Pd. E lì parte la strumentalizzazione contraria, come se al Pd facessero lezioni di tiro a segno con le uova contro i neri.

A me dispiace solo che il gesto, su tutti i media, sia stato definito «una goliardata» perché così l’ha chiamato il padre piddino di uno dei tirauova. Non è la prima volta che si usa il nome “goliardia” a sproposito, ma pazienza, i veri goliardi sono abituati alla “cattiva stampa”.

Nell’immaginario popolare, però, il lancio di uova sulla gente richiama, più che i goliardi, gli autonomi dei centri sociali e dei collettivi rossi che ogni anno alla prima della Scala si cimentano in quella specialità. Ad ogni buon conto, definizione del gesto a parte, la lezione della vicenda sta nel fatto che i politici, come sempre, non capiscono la “pancia” della gente.

Con queste strumentalizzazioni continue e becere, col definire al Tg un piombino finito per caso sulla schiena di un africano “gesto razzista con arma da fuoco ad aria compressa” (sic!), il razzismo, se non c’è, diventa tentazione. E se c’è in seme, germoglia.

