Armi e munizioni detenute illegalmente in casa, due arresti nel Torinese

Un 46enne di Mathi e un 47enne di Palazzo Canavese sono stati arrestati dai carabinieri per detenzione di armi e munizioni e ricettazione. Nelle loro abitazioni, i militari hanno trovato un pistola Walther con tre caricatori vuoti, una carabina modello 452-2 calibro 22 lr con caricatore vuoto, oltre duemila proiettili calibro 22 e un revolver 357 Magnum rubato a Settimo Torinese.

ARMI INVIATE AL RIS

I due sono ora agli arresti domiciliari anche se le indagini non sono ancora finite. Le armi, infatti, sono state inviate al Ris di Parma per verificare se siano state utilizzate o meno per commettere reati. L’attività è stata disposta dal comandante provinciale dei carabinieri di Torino, colonnello Francesco Rizzo, che ha intensificato i controlli e le perquisizioni a casa di pregiudicati per trovare armi clandestine o detenute illegalmente.