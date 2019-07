Altre armi dopo il missile a Salvini. E un Paese Ue ostacola le indagini

Altre armi sono state trovate nei giorni scorsi nell’hangar del piccolo aeroporto di Voghera. Nel corso dell’inventario di materiale rinvenuto nel magazzino a disposizione del trafficante filo nazista Fabio Del Bergiolo, sono spuntati parti di razzi, di fucili mitragliatori ed altri pezzi di armamenti da guerra. Due settimane fa, altro materiale era stato trovato nella residenza toscana dell’uomo, il quale continua a non collaborare con gli inquirenti.

Inoltre la vicenda sta assumendo una dimensione internazionale di rilievo: «Il Qatar – spiegano fonti investigative – ci ha fornito tutta la documentazione relativa alla vendita del missile. Insomma, tutto regolare. Non altrettanto per il Paese straniero che lo ha acquistato e che lo avrebbe rivenduto. Da parte di questo Stato finora non abbiamo ottenuto collaborazione».

