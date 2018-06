Armony’s Intimo – Bellezza e seduzione con i capi rigorosamente made in Italy

La bellezza di una donna è anche questione di dettagli e l’intimo è uno di questi. Lo sa benissimo Gabriella Bonaventura che dopo una parentesi è tornata al timone di Armony’s Intimo, storico negozio di corso Susa 48. Era stata lei ad aprirlo 34 anni fa, oggi dopo essersi presa una pausa è tornata e ha lo stesso entusiasmo dell’inizio:

«Chiaramente essendo rimasta per un po’ fuori dal giro ho studiato le ultime tendenze, ho aggiornato l’elenco dei miei fornitori e le loro collezioni per adattarli ai gusti di oggi. Per fortuna però negli anni mi ero creata un bel giro di clienti che non mi hanno mai abbandonato».

La caratteristica peculiare di Armony’s Intimo è il gusto abbinato alla qualità. Gabriella punta soltanto sulla grande manifattura italiana, sia per l’intimo, sia per la linea mare (costumi, copricostumi, parei e altro): il target è quello femminile dai 25-30 anni in su, ma ci sono anche ragazze ancor più giovani che si vestono da lei. Le misure dei reggiseni vanno dalla seconda alla quinta coppa E (quindi praticamente una settima), ci sono camicie da notte e pigiami, vestaglie e tute di manifattura eccelsa, proposte di marchi importanti come Max Mara a prezzi assolutamente competitivi perché «la fidelizzazione si ottiene con l’attenzione ai dettagli, la competenza e la cortesia».

Armony’s Intimo è aperto dal martedì al sabato con orario 9.30-12.30, 15.30-19.30. Contatti: 011.9584176.