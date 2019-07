ARREDAMENTI MARRESE – Il sogno di una casa super. Sconti del 30% tutto luglio.

Una casa elegante, di classe e di qualità. E’ quella che propone Arredamenti Marrese (aperto tutto il mese di agosto) di via Nicola Fabrizi 50/C, in zona Campidoglio, con le sue cucine, prima di tutto, ma anche le camere da letto, le camerette, i salotti, le sedie e l’arredo bagno, tutto nel segno del gusto made in Italy.

Una garanzia il nome Marrese che da oltre 77 anni arreda le case dei torinesi, e non solo, con grande stile e qualità proponendo i migliori marchi del design d’interni.

E nel mese di luglio, il mese dei saldi estivi per eccellenza, ecco un’interessante promozione per gli acquirenti: lo sconto del 30 per cento su tutti gli ordini evasi. Si tratta di una sorta di regalo per gli affezionati e un incoraggiamento verso i nuovi acquirenti.

Il punto di forza di Arredamenti Marrese è la fornitura di mobili su misura per la casa in ogni sua zona, sia giorno, sia notte. La sua professionalità è maturata in tanti anni di servizio a contatto con le persone e con i loro desideri, attraverso progettazioni su misura e un’assistenza post vendita garantita da uno staff di professionisti qualificato sempre a disposizione dei clienti. Una vera istituzione a tutti gli effetti.

Il fiore all’occhiello di Arredamenti Marrese sono soprattutto le cucine, classiche e moderne, di marchi quali Creo, Lube. Moretti e Doimocityline, per le camerette; Doimosalotti, specializzata nell’arredamento per salotti; Mobilgam, per una clientela esigente un arredamento di fascia alta; Gruppo Tomasella, per chi ama una casa moderna. Insomma, Marrese disegna la casa dei tuoi sogni su misura per te.

Arredamenti Marrese, via Nicola Fabrizi 50/C Torino.

Telefono: 011.2474147.

Orario: 9 -12,30; 15-19,30 lunedì 15-19,30 (chiuso la domenica)

Sito Web: www.arredamentimarrese.com