Arrestata Nicoletta Dosio: la “pasionaria” dei No Tav rifiuta le misure alternative e finisce in carcere [FOTO E VIDEO]

Arrestata la “pasionaria” dei No Tav Nicoletta Dosio, condannata in via definitiva a un anno di reclusione (per violenza privata e interruzione di pubblico servizio) per una protesta del 2012 alla barriera di Avigliana dell’autostrada del Frejus. In quella circostanza un gruppo di manifestanti aveva aperto le sbarre di un casello della Torino-Bardonecchia, provocando danni alla società autostradale.

L’ATTIVISTA AVEVA RIFIUTATO LE MISURE ALTERNATIVE

La 73enne, ex insegnante, era stata condannata ma aveva sempre rifiutato le misure alternative alla detenzione (come ad esempio i domiciliari), dicendosi pronta ad andare in carcere. L’attivista. In passato la donna non aveva rispettato gli arresti domiciliari, rendendosi protagonista di circa duecento evasioni.

ARRESTATA NELLA SUA CASA DUI BUSSOLENO

Nicoletta Dosio è stata arrestata questa sera a Bussoleno, dove abita, in Valle di Susa. A darne notizia sui social sono stati gli stesso “No Tav”, che hanno scritto: “vergogna allo Stato italiano”.

AUTO DEI CARABINIERI CIRCONDATA DALLA FOLLA

“I carabinieri sono venuti a prelevarla nella sua abitazione poco dopo le 18. Stamattina all’attivista 73enne era stata notificata la revoca delle sospensioni” hanno scritto i No Tav sul web. “Numerosi cittadini di Bussoleno sono scesi in strada alla spicciolata ed hanno rallentato l’arresto bloccando la strada” hanno aggiunto gli attivisti del movimento che si batte contro l’Alta Velocità Torino-Lione. Di fatto la “gazzella” dei militari con a bordo la Dosio è stata circondata dalla folla e non ha potuto lasciare l’abitato.