Arrestati due topi d’appartamento residenti a Torino in trasferta in Sardegna

Erano pronti a mettere a segno l'ennesimo furto in un'abitazione

Due topi d’appartamento serbi ma residenti a Torino, Milan Jovanovic di 30 anni e Marco Stojanovik di 27, sono stati arrestati dai carabinieri in Sardegna. I ladri “in trasferta” si erano costruiti una sinistra fama criminale in tutta l’isola, dove erano conosciuti come la banda dello “smeriglio”.

I due erano pronti a mettere a segno l’ennesimo furto in un appartamento di Cagliari, scassinando anche la cassaforte, ma sono stati notati e perquisiti dai militari proprio mentre si accingevano ad entrare nell’abitazione, dove aver ricevuto l’ok da un complice che si trovava all’interno.

I due nascondevano arnesi da scasso e una smerigliatrice da utilizzare per aprire la cassaforte. Il complice è sfuggito alla cattura e ha portato con sè monili e preziosi. Si era introdotto nell’appartamento forzando la porta che dà sul retro del palazzo.