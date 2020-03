Arrestati grazie al cane antidroga Jackie: nascondevano la droga in lavatrice [FOTO e VIDEO]

Sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Rivoli, con il supporto del Nucleo Cinofili di Volpiano, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Si tratta di una 35enne italiana e un 31enne senegalese privo di permesso di soggiorno. Dalle indagini è emerso che i due presunti spacciatori abitassero a Villarbasse. In seguito alla perquisizione, sono stati sequestrati 70 grammi di droga tra cocaina e crack, già divisi in dosi, un bilancino di precisione e 140 euro in contanti. Il merito della riuscita dell’operazione va a Jackie, il cane antidroga del Nucleo Cinofili di Volpiano. E’ riuscito a fiutare le dosi di stupefacenti all’interno della lavatrice e di un borsone.

RIZZO: “ADDESTRAMENTO CANI FONDAMENTALE”

Il comandante provinciale dei carabinieri di Torino, Francesco Rizzo, ha commentato così l’operazione ed il lavoro fatto da Jackie: “L’impiego dei cani in questi anni ci ha dato preziosi risultati nel campo della polizia giudiziaria, come quello odierno in maniera di stupefacenti. Salute e alimentazione degli animali vengono curate minuziosamente, insieme all’igiene del corpo e al ricovero”