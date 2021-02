Arrestato pusher 19enne della “Torino bene”, in casa 52mila euro [FOTO]

Oltre 50mila euro in cassaforte ad appena 19 anni. Tutte frutto, presumibilmente, di attività illecita. Le indagini della Squadra Volante hanno condotto i poliziotti, lo scorso giovedì sera, all’alloggio ove viveva, da solo, un ragazzo di 19 anni della Torino bene, sospettato di condurre un’intensa attività di spaccio di sostanza stupefacente.

All’atto della perquisizione dell’appartamento era fortemente percepibile l’odore del principio attivo del Thc e, anche se il giovane inizialmente non si è mostrato collaborativo, ha poi consegnato spontaneamente un barattolo in vetro di grosse dimensioni contenente marijuana.

Gli agenti hanno, inoltre, rinvenuto altri cinque barattoli, un panetto di hashish, bilancini di precisione, materiale vario utile al confezionamento delle dosi, quaderni e appunti vari relativi alla contabilità dell’attività di spaccio.

Gli agenti hanno sequestrato al 19enne 800 euro in contanti (custoditi nel portafogli) e hanno trovato, all’interno di due casseforti nell’appartamento, la somma di ben 52mila euro in contanti, anch’essi sottoposti a sequestro in quanto provento dell’illecita attività. Complessivamente, la quantità di stupefacente sequestrato a suo carico è stata di 400 grammi.