Arrestato spacciatore al Parco Dora: ha ingurgitato ovuli e aggredito un agente

Il poliziotto colpito allo stomaco e poi al petto, alle braccia e alle spalle: manette per un 21enne nigeriano

Un pusher di origine africana è stato arrestato dagli agenti di polizia del commissariato Madonna di Campagna nel corso di un controllo del territorio nel quadrilatero cittadino del Parco Dora.

Lo spacciatore, di giovane età, stava parlando a voce bassa con un cittadino italiano in un’area verde attigua alla via Nole ed è stato fermato dopo pochi istanti. Tentando di dileguarsi verso via Borgaro, ha sferrato una violenta gomitata a un poliziotto, colpendolo allo stomaco.

Solo l’intervento di un altro agente ha consentito di bloccare il giovane, che stava tentanto di colpire ancora il poliziotto al petto, alle braccia e alle spalle. L’uomo arrestato, un 21enne di cittadinanza nigeriana, aveva provato a ingurgitare vari ovuli nelle fasi immediatamente precedenti al suo fermo.

Dalle analisi effettuate è emerso come il giovane avesse deglutito a forza diversi contenitori tondeggianti di cocaina: nei suoi confronti sono state emesse le accuse di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di vendita di sostanze stupefacenti.