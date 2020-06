Arrestato un uomo in possesso di eroina

Intorno alle 2 di notte, una pattuglia della Squadra Volante ha notato un uomo su una bicicletta su via Montanaro a Torino. Dopo il fermo ci quest’ultimo, è stato scoperto che all’interno del suo zaino, il cittadino gabonese di 23 anni, aveva involucro di nylon nascosto tra gli indumenti.

L’ovulo presentava una particolare profumazione, decisamente “intensa” per uno stupefacente. Proseguendo nella perquisizione gli operatori hanno poi trovato una boccetta di profumo: l’uomo se ne era servito, spruzzandolo direttamente sull’involucro, per confonderne l’odore. Trattandosi di eroina, per un peso di circa 30 grammi, il ventitreenne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente.