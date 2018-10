Arresti, denunce e Daspo: il bilancio dei controlli della polizia durante Juve-Young Boys

Trecento agenti sono stati impiegati per il servizio di ordine e sicurezza pubblica in occasione della gara di Champions League tra Juventus e Young Boys. Il bilancio dei controlli degli uomini in divisa è di due tifosi svizzeri arrestati e altri due denunciati.

In manette sono finiti un 19enne, che ha divelto e tirato un seggiolino dello stadio durante il match, e un 21enne trovato con un fumogeno. Per quest’ultimo e per un 48enne trovato in possesso di un coltello nascosto nei pantaloni è scattato il Daspo.

Alla fine della partita, all’esterno dello stadio, 800 tifosi svizzeri, di cui 200 travisati, hanno cercato di impedire l’identificazione di un altro supporter dello Young Boys che aveva acceso dei fumogeni durante il match. Gli agenti, però, sono riusciti a identificarlo e a denunciarlo: si tratta di un 19enne.

Per la prima volta, il personale della Divisione Anticrimine è stato impiegato all’interno dello Stadio per predisporre e notificare i Daspo.