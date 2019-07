Arresti G7, Salvini: “Tolleranza zero per i violenti, è finita la pacchia”

Il ministro dell’interno Matteo Salvini ha commentato l’operazione della Digos in varie città d’Italia che ha portato a 17 arresti per gli incidenti del settembre 2017 in occasione del G7 a Venaria, di cui nove a Torino.

Salvini ha prima di tutto ringraziato “forze dell’ordine e inquirenti. In Italia è ovviamente garantita la libertà di manifestare ma non c’è tolleranza per i violenti soprattutto se aggrediscono donne e uomini in divisa”.

Quindi il leader della Lega ha puntato l’indice contro “gli estremisti rossi, troppo spesso coccolati da certa sinistra. Anche per loro è finita la pacchia”.