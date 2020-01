Arresto Dosio, fiaccolata di solidarietà per la “pasionaria” dei No Tav

In strada per Nicoletta Dosio, la 73enne attivista No Tav arrestata il 30 dicembre scorso a Bussoleno, per l’esecuzione di una condanna a un anno di reclusione. Almeno un centinaio di manifestanti si sono radunati, questa sera, nella città dell’ex insegnante, in Val di Susa, per dare vita ad una fiaccolata di solidarietà, non solo nei confronti della “pasionaria” ma anche di altri tre compagni detenuti

“FERMARCI E’ IMPOSSIBILE!”

Tra quanti sono scesi in strada, marciando dietro uno striscione con la scritta “Fermarci è impossibile“, c’erano anche Ezio Locatelli e Paolo Ferrero, di Rifondazione Comunista: “Contro gli arresti assurdi, contro l’occupazione militare della Valle di Susa, contro la strategia della criminalizzazione della protesta, contro la limitazione di diritti democratici fondamentali manifestare, disobbedire e resistere diventa un dovere” hanno detto.