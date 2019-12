Arresto Rosso, il M5S: “Via subito le deleghe, Piemontesi non meritano di essere governati da chi è accusato di aver chiesto voti alla ‘ndrangheta”

L'ira dei pentastellati: "Serve opera di pulizia in particolare in un partito i cui esponenti spesso si riempiono la bocca, a vanvera, di parole come legalità e sicurezza"

“Il presidente Cirio ritiri subito le deleghe all’assessore Rosso, in modo da escluderlo dalla giunta della Regione Piemonte. Troppo gravi le accuse a suo carico, i cittadini piemontesi non meritano di essere governati da chi è accusato di aver chiesto voti alla ‘ndrangheta”. Lo ha dichiarato, in una nota, il gruppo regionale del M5S Piemonte in seguito all’arresto dell’assessore. “Spetterà alla magistratura fare chiarezza, alla politica invece toccherà avviare un’opera di pulizia al proprio interno. In particolare in un partito i cui esponenti spesso si riempiono la bocca, a vanvera, di parole come legalità e sicurezza” concludono i pentastellati.