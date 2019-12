Arresto Rosso, lo sfogo di Cirio in Consiglio regionale: “Accusa abominevole, se avessi avuto solo un sospetto, con lui non avrei preso neppure un caffè”

Le comunicazioni del governatore in Aula: "Nessuna leggerezza da parte nostra, noi arrabbiati perché persone per bene". FdI chiede di costituirsi parte civile

“Siamo gente per bene, qui c’è seduta gente per bene, ecco perché dobbiamo essere arrabbiati. Ed è sbagliato pensare che il caso di un singolo possa infangare tutta l’istituzione”. Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, nelle comunicazioni al Consiglio regionale in merito sull’arresto dell’ex assessore Roberto Rosso, finito in manette venerdì scorso, nell’ambito di un’operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia torinese, con l’accusa di voto di scambio politico-mafioso.

TIPOLOGIA ACCUSA E’ ABOMINEVOLE

Il governatore del Piemonte ha poi spiegato che “il fatto che viene contestato riguarda Roberto Rosso candidato, il suo meccanismo di elezione in Consiglio regionale”. Ora, “se le accuse saranno confermate, Rosso ha fatto non solo un danno a se stesso, ma al concetto di rappresentanza, alle istituzioni alla democrazia” ha proseguito Cirio che all’Aula ha detto ancora: “la tipologia dell’accusa è abominevole perché va minare il rapporto che c’è tra l’elettore e l’eletto”.

IN QUESTI GIORNI SONO STATO MALE

“In questi giorni sono stato male, mi sono sentito tradito – ha aggiunto il presidente della giunta regionale – perché da quando mi sono insediato ho cercato di caratterizzare il governo regionale spiegando che le battaglie per la legalità devono essere un impegno comune di tutti. ha poi rimarcato il presidente della Regione”.

SONO GARANTISTA MA NON POSSO RESTARE IN SILENZIO

“Stiamo vivendo un momento delicatissimo, questo è un fatto gravissimo che ha colpito il Piemonte. Lo ribadisco, sono garantista e auguro a Roberto Rosso di dimostrare quanto prima la sua estraneità, ma di fronte ad accuse di questo tipo non si può stare in silenzio. Per questo quando ho avuto notizia dell’arresto ho chiesto di predisporre l’immediata revoca dell’assessore. E mi e’ bastato vedere qualche immagine per essere convinto di essere nel giusto”.

SE AVESSI AVUTO SOSPETTI CON LUI NEANCHE UN CAFFE’

“Se avessi solo avuto un sospetto su Roberto Rosso, con lui non sarei andato neppure a prendere un caffè” ha poi proseguito il presidente della Regione. “La domanda che dobbiamo farci – ha aggiunto – è: la Regione ha colpe? Fratelli d’Italia ha colpe? Nella carriera di Rosso non c’è un sospetto. Le verifiche sono state fatte, a lui come per tutti noi”.

NESSUNA LEGGEREZZA DA PARTE DI NESSUNO

“Non c’è stata leggerezza da parte di nessuno”, ha chiarito ancora Cirio sottolineando che “la candidatura di Rosso ha seguito i canali delle candidature di ciascuno di noi: atti, pubblicazione”. “Guardo il curriculum del consigliere Rosso – ha proseguito il presidente della Regione – e vedo una persona con decenni di attività politica alla spalle, nessuna macchia che avrebbe magari potuto far nascere qualche dubbio”. Questo – ha ribadito ancora – è quello che preoccupa”.

MAFIA ESISTE ED E’ SEDUTA DI FIANCO

“La situazione Rosso ci dice che la mafia non solo esiste ma ce l’abbiamo potenzialmente seduta di fianco e non abbiamo anticorpi per poterlo impedire, questo è rischioso” ha rilanciato Cirio. “Non siamo immuni, non abbiamo gli strumenti, o meglio ci sono ma sono aggirabili”. Cirio ha quindi spiegato che “noi siamo gente per bene, qui è seduta gente per bene, ecco perché bisogna essere arrabbiati. Pensare che il caso di un singolo possa infangare l’onorabilità di tutti sarebbe sbagliato” ha concluso il governatore.

FDI CHIEDE COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

Dal canto suo Maurizio Marrone, capogruppo in Consiglio regionale di FdI, il partito cui era iscritto Rosso, ha annunciato, durante la seduta, la presentazione di un ordine del giorno in cui si chiede “la tempestiva sospensione da consigliere regionale e la costituzione di parte civile del Consiglio regionale del Piemonte”.

MARRONE (FDI: “ROSSO SI DIMETTA DAL CONSIGLIO”

“Non ci risulta che Roberto Rosso si sia dimesso dal Consiglio regionale, speriamo arrivino le dimissioni volontarie, in caso contrario faremo tutta la pressione politica sul governo nazionale affinché l’esclusione avvenga il più velocemente possibile” ha detto Marrone. “Non riteniamo sufficiente l’esclusione da Fratelli d’Italia – ha aggiunto l’esponente di Fratelli d’Italia – ma crediamo sia necessario l’esclusione dal Consiglio regionale. Rosso ha iniziato la sua carriera politica nel ’79, ci rassicurava che fosse un personaggio estraneo a quei mondi, ma se le accuse saranno confermate scopriremo che così non è stato”.