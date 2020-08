Arriva Just Dance 2021!

Ubisoft annuncia che Just Dance 2021, il nuovo episodio del popolare franchise videoludico musicale, sarà disponibile dal 12 novembre 2020 per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e Stadia. Just Dance 2021 sarà disponibile anche per Xbox Series X e PlayStation 5 al lancio delle nuove console.

Just Dance è diventato un fenomeno mondiale con oltre 135 milioni di giocatori in tutto il mondo e più di 70 milioni di unità vendute. Quest’anno, Just Dance 2021 offrirà ai giocatori ancora più modi per ballare:

⦁ Oltre 40 nuovi brani e universi – In Just Dance 2021 ci saranno brani adatti a tutti, tra cui “all the good girls go to hell” di Billie Eilish e “Don’t Start Now” di Dua Lipa.

⦁ Grazie alla nuova modalità di gioco rapido, non è mai stato così facile iniziare a ballare. Infatti, per chi vuole iniziare subito a giocare, il gioco proporrà una playlist casuale subito selezionabile nel menu iniziale.

⦁ Modalità World Dance Floor migliorata – Sfida i Just Dancer di tutto il mondo durante alcuni tornei permanenti. Balla contro utenti con un livello di abilità simile al tuo per una sfida di ballo sempre equilibrata.

I primi nuovi brani che sono stati svelati includono:

⦁ “Señorita” di Shawn Mendes e Camila Cabello

⦁ “Dance Monkey” di Tones And I

⦁ “Que Tire Pa Lante” di Daddy Yankee

⦁ “Don’t Start Now” di Dua Lipa

⦁ “Temperature” di Sean Paul

⦁ “Feel Special” di TWICE

⦁ “Juice” di Lizzo

⦁ “all the good girls go to hell” di Billie Eilish

⦁ “In The Navy” dei The Sunlight Shakers

⦁ “Zenit” di ONUKA

⦁ “Heat Seeker” dei DREAMERS

Oltre ai molti nuovi brani, i giocatori potranno divertirsi con il ritorno delle classiche modalità di Just Dance:

⦁ Modalità Sweat – Fare esercizi non è mai stato così divertente! Inizia il tuo allenamento personale con la modalità Sweat e mantieni sempre la motivazione monitorando le calorie bruciate e il tempo trascorso a ballare.

⦁ Modalità Kids – Non si è mai troppo giovani per ballare! La modalità Kids è stata sviluppata appositamente per i giocatori più giovani, che potranno divertirsi con otto nuovi brani e coreografie dedicate per un’esperienza di ballo davvero coinvolgente e adatta a loro.

⦁ Modalità Co-op – Insieme siamo più forti! Fai squadra con gli amici e condividi il divertimento grazie al ritorno della modalità Co-op. Gioca con gli amici e combina i punteggi per dominare la pista da ballo!

⦁ Just Dance Unlimited – Fai continuare la festa! Accedi al servizio in streaming su abbonamento di Just Dance Unlimited per ballare al ritmo di oltre 550 brani! Ma non finisce qui, perché nel corso dell’anno saranno aggiunte costantemente nuove canzoni. Ogni copia di Just Dance 2021 include un mese di accesso gratuito!

Disponibile su tutte le piattaforme, la app Just Dance Controller rende il gioco più accessibile per gli utenti delle console attuali grazie alla sua tecnologia di assegnazione dei punti tramite il telefono, che consente a un massimo di sei giocatori di ballare senza alcun accessorio aggiuntivo. La app è scaricabile gratuitamente per iOS e Android.