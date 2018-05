Arriva la Closed Beta di The Crew 2!

Ubisoft ha annunciato che la Closed Beta di The Crew 2 si terrà dal 31 maggio al 4 giugno per PlayStation 4, Xbox e PC. I giocatori possono già iscriversi per aggiudicarsi la possibilità di partecipare alla beta su thecrewgame.com/beta. I giocatori selezionati potranno precaricare la Closed Beta a partire dal 29 maggio su tutte le piattaforme.

Durante la Closed Beta, i giocatori potranno provare il primo livello del sistema di progressione, sfidandosi via terra, acqua e cielo in alcune gare delle prime quattro discipline, Street Race, Rally Raid, Powerboat e Aerobatics, in uno scenario degli Stati Uniti completamente riprogettato. Per creare un’esperienza ancora più adrenalinica, i giocatori potranno usare la funzionalità Cambio Rapido e cambiare istantaneamente il proprio veicolo in base alla superficie che incontrano, così ad esempio un aeroplano che vola sotto il Golden Gate a San Francisco può trasformarsi in un motoscafo semplicemente premendo un pulsante.

Sviluppato da Ubisoft Ivory Tower, uno studio con sede a Lione, The Crew 2 consentirà ai giocatori di vivere il vero spirito delle corse in un nuovo scenario degli Stati Uniti completamente riprogettato. La nuova ambientazione supera ogni limite fisico per consentire ai fan dei giochi di guida e degli scenari open world di mettere alla prova le proprie abilità, da soli o con gli amici, in una competizione ed esplorazione costante. I piloti esploreranno l’America da costa a costa per competere e diventare i più grandi campioni di sempre, ottenendo una vasta gamma di auto, moto, imbarcazioni e aerei per dominare la scena a terra, in acqua e nel cielo. Troveranno sfide e ispirazione in quattro diverse categorie di competizioni: corse di strada, fuoristrada, pro racing e freestyle, in cui potranno disporre di una vasta selezione di tipi di veicoli e opzioni.