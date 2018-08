Arriva la Lazio, Allegri: “Partita difficile, l’anno scorso ci hanno battuti due volte”

Il tecnico della Juventus annuncia: "Cristiano Ronaldo in campo, qualche volta riposerà in panchina anche lui"

La stagione comincia adesso. Scampato il pericolo al Bentegodi, con la vittoria acciuffata in extremis grazie alla carambola di Bernardeschi a tempo scaduto, Massimiliano Allegri mette tutti in guardia alla vigilia della partita con la Lazio. Per la Juventus è la prima partita “vera” dell’anno, una partita contro una squadra che lo scorso anno battè i bianconeri in due occasioni su tre e l’unica sconfitta l’ha rimediata solo al 94′ all’Olimpico grazie a un’invenzione di Dybala.

“Sia Mandzukic che Dybala possono giocare con Ronaldo“, dice il tecnico bianconero in conferenza stampa. “Se Ronaldo gioca con Mandzukic gioca largo, se gioca con Dybala e Douglas è normale che abbia un po’ di spazi coperti. Dipende dalle caratteristiche dei giocatori con cui gioca, tutti vanno sfruttati per le loro caratteristiche. Queste tre partite fino alla sosta sono difficili, non giochiamo ogni 3 giorni. Domani sarà lunga, giochiamo alle 6 e farà caldo, chi entrerà sarà molto importante. Oggi si gioca in 14 a calcio, i cambi sono importantissimi. Durante la stagione potremmo variare molti moduli, bisogna solo affinare l’intesa tra tutti. Capiterà che anche Ronaldo dovrà rifiatare e andrà in panchina, come è successo lo scorso anno a Madrid. Ora gioca poi vediamo in base ai momenti che cambiano e si evolvono. Lui è un ragazzo che si mette sempre in discussione. È molto competitivo in tutte le cose che fa e lo dimostrano i suoi risultati. Nessuno gli ha regalato niente, è un campione che si è costruito con lavoro e sacrificio ed è un ottimo esempio anche per i giocatori più giovani e alza l’asticella della competizione.”.

La partita si preannuncia difficile: “La Lazio è una squadra fisica, che gioca sulle ripartenze, bisognerà fare una partita attenta evitando cali, è il primo scontro diretto da vincere. La partita di sabato non è mai stata in discussione, ma quello che è successo sabato ci deve far drizzare le antenne. E abbiamo preso due gol, bisogna trovare una solidità diversa, perché sabato la mia sensazione è che ogni volta che loro tiravano la palla dalle nostra parti qualcosa non mi tornava. E siccome mi fido della sensazioni mi hanno dato ragione e abbiamo preso due gol. Siamo all’inizio, è normale, ma dobbiamo ritrovare questa solidità diversa”.

Infine una difesa d’ufficio di Bonucci – “Leonardo è un giocatore della Juve e va valutato per quello che fa in campo. Ha sempre messo dedizione e lavoro e va rispettato” – e parole di stima per Alex Sandro: “Rispetto all’anno scorso è un altro giocatore, ma lui deve pretendere di più da se stesso e può migliorare ancora”.