Lo stesso macchinista è meravigliato: ma l'Italia è in quarantena da settimane, oppure no?

Il macchinista sta conducendo la metro in stazione, sono quasi le 22.30 e con un’intera nazione in quarantena da settimane si aspetterebbe di trovare sì e no quattro gatti. Invece ad attendere il treno c’è una folla quasi oceanica di rider con le bici. Da non credere.