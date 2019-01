Arriva la neve a Torino, Appendino: “Pronti spargisale e pattuglie, tenere puliti i marciapiedi privati”

Neve in arrivo a Torino e la Città corre ai ripari annunciando l’impiego di macchine spargisale e spazzaneve e dando consigli utili ai cittadini. A parlare in prima persona è la stessa sindaca Chiara Appendino, attraverso un post sul suo profilo Facebook.

“Tra giovedì e venerdì è prevista neve su Torino. Circa 10 centimetri in pianura fino ad arrivare ai 25 dell’alta collina”, scrive la sindaca. “Se neve sarà che sia per tutte e tutti un momento in cui godersi le suggestive immagini di Torino imbiancata”.

Quindi le istruzioni necessarie per far fronte all’imbiancata: “L’assessorato all’ambiente di Alberto Unia, quello alla viabilità di Maria Lapietra, Amiat e Gtt si stanno già coordinando per far garantire il corretto funzionamento dei servizi della Città e che colgo l’occasione per ringraziare. Macchine spargisale e spazzaneve saranno operativi non appena la centrale di monitoraggio lo riterrà necessario. Per l’occasione verranno anche raddoppiate le pattuglie dedicate della polizia municipale sul territorio. La pulizia e insalatura degli spazi di marciapiede antistanti edifici privati sono di competenza dell’edificio stesso”.