Arriva la nuova modalità Allenamento per For Honor!

Ubisoft ha annunciato che For Honor introdurrà la nuova modalità allenamento come parte di un aggiornamento gratuito, che sarà disponibile da domani, 19 aprile, su console e Windows PC. Le nuove funzioni di allenamento offriranno ai nuovi giocatori e agli utenti più esperti ulteriori modi per affinare le proprie abilità e scalare i gradi da Apprendista a Maestro.

Le Prove apprendista e le Prove guerriero saranno il luogo ideale per i nuovi giocatori che intendono prendere confidenza con i comandi, imparare le basi del gioco e passare a tecniche più avanzate, prima di scendere sul campo di battaglia. Un sistema di classificazione darà ai giocatori l’opportunità di rigiocare e valutare i propri progressi. L’Arena di allenamento darà agli utenti più esperti l’opportunità di perfezionare ulteriormente la propria maestria nell’Arte della guerra e personalizzare l’esperienza di allenamento, facendo pratica con determinati eroi o set di mosse. L’aggiornamento introdurrà anche i Video allenamento, una raccolta di tutorial, in cui i giocatori troveranno alcuni video sulle modalità e la guerra delle fazioni, oltre a informazioni rapide sulle varie caratteristiche del gioco.

Queste nuove funzionalità di allenamento fanno parte della Stagione 5 di For Honor, Age of Wolves, che, celebrando il primo anniversario del titolo, ha portato diversi miglioramenti importanti all’esperienza di gioco, tra cui l’implementazione di server dedicati sia su PC che console, oltre ad alcune modifiche per diversi eroi. Il lancio della nuova modalità di allenamento fa parte del costante sviluppo del titolo fin dall’uscita. Con cinque stagioni, tre diversi eventi di gioco, due weekend di gioco gratuito e più di 5.000 nuovi contenuti, il team di For Honor si è impegnato a rendere il gioco più accessibile e avvincente per tutti i giocatori.

Sviluppato da Ubisoft Montreal in collaborazione con altri studi di Ubisoft, For Honor offre una campagna davvero avvincente, oltre a un’emozionante esperienza multiplayer. I giocatori potranno vestire i panni dei guerrieri di tre grandi fazioni: gli arditi cavalieri, i brutali vichinghi e i misteriosi samurai, combattendo fino alla morte in una serie di campi di battaglia intensi e realistici. L’innovativo sistema di combattimento di For Honor, l’Arte della guerra, garantisce un controllo totale dei propri guerrieri, consentendo ai giocatori di utilizzare le abilità e gli stili di combattimento di ogni eroe per eliminare tutti i nemici che li ostacoleranno.