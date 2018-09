Arriva la prima PlayStation in formato mini!

Sony ha annunciato che PlayStation Classic, una console di giochi in miniatura che riprende l’aspetto della prima PlayStation originale e che include 20 giochi originali pre-caricati, sarà disponibile a partire dal 3 dicembre 2018, al prezzo consigliato di 99,99 euro.

La prima console PlayStation uscì in Giappone il 3 dicembre 1994 e, grazie a innovazioni tecniche come il rendering 3DCG in tempo reale e l’adozione del CD-ROM, ha avuto un enorme impatto sul settore dei videogiochi negli anni ’90 e oltre. Il design di PlayStation Classic ricorda quello di PlayStation, incluso il layout dei pulsanti, i controller e la confezione, ma in una versione in miniatura, circa il 45% più piccola ai lati e l’80% più piccola in volume rispetto alla console originale. Nella console saranno pre-caricati 20 giochi tra i quali Final Fantasy VII, Jumping Flash!, R4 RIDGE RACER TYPE 4, Tekken 3 e Wild Arms. PlayStation Classic è l’ideale sia per i nostalgici fan di PlayStation che si divertivano a giocare con la console originale, che per i nuovi giocatori desiderosi di scoprire i classici PlayStation degli anni ’90.

PlayStation Classic include un cavo HDMI e un cavo USB che deve essere collegato a un adattatore AC USB (venduto separatamente) per l’alimentazione dalla spina. Con alcuni dei titoli supportati, gli utenti potranno giocare con o contro i loro amici con i due controller in dotazione con la console.