Arriva il Launcher per i giochi di Rockstar Games!

Il Rockstar Games Launcher è una nuova applicazione desktop per Windows che permette ai giocatori di accedere rapidamente e con facilità alla loro collezione di giochi Rockstar Games per PC in un unico luogo, compresi titoli su disco, digitali e quelli acquistati da altri negozi digitali. I giocatori possono usare il launcher anche per acquistare nuovi titoli Rockstar Games da aggiungere alla loro collezione. Per un periodo di tempo limitato, potrai riscattare una copia gratuita del classico Grand Theft Auto: San Andreas su PC tramite il Rockstar Games Launcher e aggiungerlo permanentemente alla collezione del tuo account Social Club.

Il Rockstar Games Launcher supporterà i seguenti titoli Rockstar Games:

• Grand Theft Auto V

• Max Payne 3: Complete Edition

• L.A. Noire: Edizione Completa

• Bully: Scholarship Edition

• Grand Theft Auto: San Andreas

• Grand Theft Auto: Vice City

• Grand Theft Auto III

Oltre a garantire al giocatore un accesso centralizzato alla libreria di titoli Rockstar Games per PC, il Rockstar Games Launcher offre funzionalità aggiuntive tra cui la possibilità di organizzare i salvataggi sul cloud, ricevere aggiornamenti automatici per la libreria software per PC di Rockstar Games e accedere alle ultime notizie su Rockstar Games direttamente all’interno del Launcher.

Una volta scaricato il launcher, i giocatori possono effettuare l’accesso al Rockstar Games Launcher con il loro account Social Club di Rockstar Games. Per accedere al Rockstar Games Launcher e alle sue funzionalità, è necessario un account Social Club di Rockstar Games. Inoltre il launcher è in grado di supportare molteplici profili del Social Club di Rockstar Games.