Arriva l’estate, spariscono i treni. «Valli penalizzate un’altra volta»

Bus sostitutivi per la Torino-Ceres e per la Canavesana. L’Uncem contro Gtt

Con la fine della scuola e l’arrivo del periodo estivo, Gtt inizia il suo consueto percorso di razionalizzazione delle linee ferroviarie alpine, con la gestione mediante autobus delle tratte Germagnano-Ceres per quanto concerne la Torino-Ceres e quella fra Rivarolo e Pont della SfmA, nota anche come Canavesana.

Una situazione che non piace all’Uncem (Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti montani): «Come ogni anno, ci riteniamo profondamente amareggiati e delusi per la politica del Gruppo Torinese Trasporti – commenta il presidente Marco Bussone – che chiude le linee ferroviarie alpine, verso Canavese e Valli di Lanzo, sostituendole con autobus. Anche questa volta, le solite polemiche, giuste, di chi utilizza la linea e dovrà fino a settembre muoversi con i pullman sostitutivi di Gtt. Scelte profondamente sbagliate dell’azienda, che non si accorge del grande valore del suo servizio. Un servizio che a breve passerà a Trenitalia, visto che Gtt non ha partecipato alla gara del nodo torinese. Un servizio che di fatto taglia il ferro per la gomma».

Per Bussone, Gtt non si accorge «del valore delle valli attraversate dal treno, dove attiverà le corse sulla Torino-Ceres solo in due week end estivi. E questo solo dopo le forti pressioni dei sindaci, di Uncem, degli ex assessori Balocco e Parigi e grazie alla collaborazione con Visit Piemonte Dmo. Per tutto il resto della stagione estiva, il treno non ci sarà».

L’Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti montani ritiene come fosse stato importante garantire le corse per migliorare l’estate di chi non potrà recarsi in villeggiatura, «magari facendo delle promozioni con sindacati dei pensionati, Unitre, bocciofile, circoli e associazioni pensionati per dare vita a viaggi scontati nelle Valli, magari estese anche alle famiglie. Questo perché a luglio e agosto ci sono molti eventi che vengono organizzati dalle associazioni montane. E non dimentichiamoci come a Lanzo, ad esempio, c’è persino una piscina. E, salendo, ci sono altre attrazioni per tutte le età».

La sospensione dei servizi è legata soprattutto alla manutenzione dei treni e della linea ferroviaria: «Lavori che potevano essere fatti e concentrati durante la settimana. E invece si penalizzano le valli e i territori. È così che si vuole garantire la sopravvivenza di queste zone?», conclude Bussone.