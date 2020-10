Arriva l’Ottobrata: bel tempo, caldo e sole ovunque, ma sul Piemonte è prevista pioggia

Tornano bel tempo e temperature miti su tutta la Penisola, fatta eccezione per il Nord Ovest che risentirà di una maggiore nuvolosità con qualche pioggia a partire da domani sera e fino a tutto mercoledì prossimo (con condizioni meteo previste comunque in peggioramento nel prossimo weekend).

L’ANTICICLONE PORTA L’OTTOBRATA

E l’effetto dell’anticiclone africano che da oggi, come spiegano gli esperti del sito www.iLMeteo.it, inizia a “proteggere” la Penisola dando il via alla cosiddetta “Ottobrata“, termine con il quale fin dagli inizi del ‘900 si è soliti indicare quella fase climatica molto mite che normalmente sopraggiunge in pieno ottobre.

OCCASIONE PER SCAMPAGNATE FUORI PORTA

Le “ottobrate” sono nate a Roma agli albori del secolo scorso quando, sia di giovedì che di domenica, approfittando, appunto, del bel tempo di questa fase dell’anno, si organizzavano scampagnate fuori porta.

BEL TEMPO SU TUTTA ITALIA

Nei prossimi giorni dunque, il bel tempo sarà prevalente un po’ su tutta l’Italia, in particolare al Centro-Sud, al Nordest e lungo la fascia adriatica centrale, con il sole che tornerà a splendere e le temperature che inizieranno lentamente a salire (su molte regioni arriveranno a superare i 20-22 gradi).

PIOVASCHI SUL PIEMONTE

Farà eccezione, come detto, un po’ tutto il Nord Ovest dove la colonnina toccherà “solo” 13-15 C di giorno a Torino, con piovaschi sul Piemonte previsti tra domani e dopodomani: in questa zona del Paese, le condizioni meteo sono previste in peggioramento nel weekend.