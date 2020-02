Arriva il Parma, Longo: “Servono compattezza e il supporto dei tifosi”

Il tecnico granata in conferenza stampa: "Dobbiamo alzare il nostro indice di pericolosità, creare di più negli ultimi 20 metri"

La classifica è sempre più preoccupante, il Toro non può permettersi di perdere ulteriore terreno. Ne è consapevole Moreno Longo, che presenta così in conferenza stampa l’appuntamento contro il Parma di domani alle 15 allo Stadio Olimpico Grande Torino.

“L’aspetto su cui si denota un miglioramento è quello della compattezza della squadra. Questa deve essere la nostra base”, spiega il tecnico granata, che ha rimediato due sconfitte da quando ha sostituito Mazzarri in panchina.

“Domani vorrei che la squadra alzasse l’indice di pericolosità rispetto alla gara di San Siro. “Dobbiamo creare di più negli ultimi 20-25 metri”, prosegue Longo. “Il Parma si è evoluto molto, non fa solo ripartenze. È una squadra che sa quello che vuole fare quando ha la palla”.

L’ultima considerazione è una sorta di appello per il pubblico: “So quanto può essere importante per noi e per i calciatori il supporto dei nostri tifosi. Mi piacerebbe che ci aiutassero dal primo minuto fino al 90’”.