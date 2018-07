Arriva Ronaldo: alla Juve scatta il piano d’accoglienza per il CR7-Day

Mentre il mondo bianconero aspetta l’arrivo di CR7, atteso lunedì per le visite mediche e la presentazione alla stampa, gli uomini di Allegri proseguono nell’avvicinamento alla prossima stagione. Sudore, allenamento e riposi pomeridiani nel programma stilato per i bianconeri, la fatica necessaria per presentarsi nelle migliori condizioni quando l’asso portoghese li raggiungerà negli States, dopo la seconda parte di vacanze.

RONALDO ATTESO ALLE 9 DI LUNEDI’ A CASELLE

In ogni caso, sarà difficile per il club di Vinovo mantenere alta la concentrazione lunedì, quando tutto il mondo del calcio sarà sintonizzato sul grande evento dell’anno, il CR7-Day: l’arrivo dell’ex attaccante del Real all’ombra della Mole per le visite mediche. Per la verità, il programma non è ancora ufficiale, ma le indiscrezioni iniziano a trapelare: ancora in forse la questione aeroporto, con la possibilità di organizzare delle aree dedicate nella zona esterna, per non ingolfare lo scalo di Caselle, nel caso in cui Ronaldo atterrasse a Torino. In ogni caso, la sicurezza è stata allertata per le 9 del mattino quando, con tutta probabilità, il portoghese atterrerà con tutto il suo entourage nel capoluogo piemontese per poi raggiungere il J Medical.

LA PRESENTAZIONE UFFICIALE ALLE 18,30

Qui il cinque volte pallone d’oro attenderà il bagno di folla tanto atteso, seppur senza show di luci e droni che la fantasia di molti aveva immaginato (a quanto pare sarebbe stato proprio l’attaccante a non volere una presentazione-show per evitare attriti con il Real Madrid), a cui seguirà alle 18.30, all’Allianz Stadium, la presentazione ufficiale di Cristiano Ronaldo alla stampa: per l’occasione l’incontro con i giornalisti non avrà luogo nella sala conferenze, ma nella sala “Gianni e Umberto Agnelli”, quella in cui si riunisce l’assemblea degli azionisti. Un cambio necessario per soddisfare le richieste dei tanti media (la scadenza per le richieste di accredito – informa la Juventus – è alle 13 di doman) provenienti da tutto il mondo che hanno chiesto l’accredito. La sala e, naturalmente, l’attesa del pubblico saranno le uniche due differenze tra Ronaldo e i suoi nuovi compagni di squadra, presentati con lo stesso protocollo ufficiale.