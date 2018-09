Arriva un altro velox fisso, sarà attivo 24 ore su 24

Il dispositivo sarà attivato sulla ex strada regionale 20, tra il cimitero e la zona di San Martino

Velox in arrivo sulla ex strada regionale 20, all’altezza del comune di Carignano. La convenzione tra l’amministrazione e Città metropolitana è stata firmata pochi giorni fa e a breve, per gli automobilisti che amano provare il brivido della velocità sul pericoloso tratto di strada compreso tra La Loggia e Carignano, inizieranno i tempi duri.

Il nuovo autovelox, gemello di quello già attivo sul territorio di La Loggia, verrà posizionato tra la zona del cimitero e quella di San Martino. Si tratterà di un impianto fisso che rileverà la velocità in entrambi i sensi di marcia: sia in direzione di Carmagnola, dunque, che verso Torino. La decisione di attivare un velox rientra nel piano di sicurezza stradale voluto dal Comune, che ha già portato all’installazione sul territorio di una serie di colonnine “Velo Ok” in cui viene inserito a rotazione un rilevatore di velocità.

A differenza di questi, dove per rilevare le infrazioni è necessaria l’immediata contestazione dei vigili, il nuovo autovelox sarà attivo 24 ore su 24 e le violazioni saranno rilevate in remoto. Il limite previsto sarà di 70 chilometri orari e l’installazione avverrà tra ottobre e novembre. Il nuovo sistema non vuole essere uno strumento punitivo nei confronti dei cittadini, bensì portare maggiore attenzione su una porzione di strada piuttosto ammalorata sulla quale, negli anni, a causa dell’elevata velocità si sono verificati numerosi incidenti, anche mortali.

Solo lo scorso 5 maggio, a seguito di uno sconto frontale, aveva trovato la morte un’intera famiglia di La Loggia: Barbara Sinigaglia, alla guida di una Fiat Punto, il padre Gino e Gloria Turlazzi, moglie di quest’ultimo. Solo il marito di Barbara si era miracolosamente salvato, ma il tragico incidente aveva sottolineato la necessità di mettere celermente in sicurezza la strada. In attesa che ci si occupi delle condizioni dell’asfalto, arriva l’autovelox.