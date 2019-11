Arrivano due milioni per 3 ponti. Restyling per il viadotto bruciato

Cantieri per corso Marche, corso Bramante e per lungo Stura Lazio

È arrivato l’atteso sì della Giunta comunale al progetto esecutivo per il rinforzo strutturale del viadotto Sacco e Vanzetti. Un intervento ormai indispensabile, visti i continui incendi che hanno minato la stabilità della struttura. I progetti esecutivi, approvati dall’assessore alla Viabilità del Comune di Torino Maria Lapietra, si concentrano su tre ponti: il cavalcaferrovia di corso Bramante, il ponte Diga e ovviamente il viadotto che collega i corsi Sacco e Vanzetti e Marche. Quest’ultimo l’intervento più significativo su un totale di quindici campate danneggiate dai roghi ai rifiuti.

Il primo incendio il 23 dicembre del 2017, quando le fiamme partite da un cumulo di rifiuti causarono la chiusura della struttura per diverse settimane. Un secondo rogo si verificò dopo pochi giorni mentre il terzo, e ultimo, è storia recente. Causato da alcuni clochard che nel tentativo di scaldarsi hanno dato fuoco ai piloni. Grazie al progetto avallato sarà possibile dare l’avvio alle procedure per l’apertura del cantiere e realizzare così le opere di consolidamento strutturale necessarie al ripristino definitivo della struttura. «Per l’intera durata dei lavori – spiega Lapietra – verrà sempre garantita la circolazione con una corsia aperta per senso di marcia, salvo che in occasione delle fasi di sollevamento e del successivo abbassamento degli impalcati poggianti sulla pila 10, quella interessata dall’intervento di rinforzo più importante, per cui, per ragioni di sicurezza, si dovrà attuare una momentanea interruzione al traffico».

I lavori di ristrutturazione non creeranno disagi agli automobilisti. Come detto saranno interessati dalla manutenzione anche il cavalcaferrovia di corso Bramante e il ponte Diga, a valle della confluenza del fiume Stura nel Po. I tre interventi, i cui costi ammontano a due milioni e 208mila euro saranno finanziati ricorrendo a un mutuo.