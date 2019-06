Arrivano le ecoisole con tessera elettronica: la sperimentazione nel quartiere Filadelfia

La raccolta differenziata si arricchisce di un nuovo progetto. A partire dal dal prossimo mese di giugno Amiat Gruppo Iren, in collaborazione con la Città di Torino e la Circoscrizione 8, darà il via ad una nuova sperimentazione inerente la raccolta rifiuti.

Stiamo parlando del “Progetto Ecoisola Filadelfia”, che interesserà l’area del quartiere Lingotto Filadelfia compresa tra corso Traiano, corso Croce, corso Unione Sovietica e via Vigliani. Un piano con cassonetti e tessera elettronica personale. Il progetto coinvolgerà circa 8mila abitanti e costituisce la prima ampia sperimentazione di raccolta differenziata di prossimità con accesso controllato. In particolare viene prevista la sostituzione, nello spartitraffico, delle attuali attrezzature stradali per la raccolta dei rifiuti con nuovi cassonetti utilizzabili solo dai residenti con una tessera elettronica personale.

Ognuna delle 29 ecoisole sarà costituita da quattro cassonetti con accesso controllato per la raccolta del vetro e degli imballaggi in metallo, di quelli in plastica, del rifiuto organico e del residuo non recuperabile. Solo per la carta verrà mantenuta la modalità porta a porta nei cortili presso i cortili. Per consentire ai cittadini di familiarizzare col nuovo sistema per giugno i cassonetti elettronici saranno ad accesso libero senza tessere e dalla prima settimana di luglio si procederà gradualmente con la chiusura dei contenitori.

Per limitare i possibili disagi e rendere più semplice possibile il passaggio da accesso libero ad accesso tramite tessera, nel periodo di transizione operatori incaricati Amiat Gruppo Iren saranno a disposizione presso le diverse isole ecologiche per aiutare i cittadini a utilizzare le nuove attrezzature. Infine, per chiarire qualsiasi dubbio sarà allestito un punto informativo e distributivo dedicato presso il centro di raccolta Amiat di via Zini 139.