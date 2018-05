Arrivano le nuove telecamere, i vigili avranno la “body cam”

Al via il nuovo piano per la videosorveglianza della città, approvato dal comune in concertazione con la Città Metropolitana

Al via il nuovo piano per la videosorveglianza della città, approvato dal comune in concertazione con la Città Metropolitana, nell’ambito del Patto per la sicurezza urbana. Nei prossimi mesi l’amministrazione si preoccuperà di mappare tutti i luoghi sensibili della città, periferie e zone boschive comprese, in modo da procedere poi alla posa degli occhi elettronici che avranno il compito di vegliare sulla sicurezza di tutti i cittadini.

«Sottoscriveremo a breve il Patto per la sicurezza con la prefettura di Torino, che ci vedrà impegnati nel dotare il territorio di nuovi sistemi di videosorveglianza – spiega il sindaco Ivana Gaveglio -. Abbiamo già cominciato a individuare i luoghi sensibili in cui andare a implementare il sistema in considerazione delle caratteristiche tecniche delle telecamere, mentre è dello scorso marzo la revisione e l’approvazione in consiglio del regolamento per l’installazione e l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza sul territorio».

Le sostanziali novità, rispetto agli apparecchi, è che Carmagnola si doterà di sistemi sia fissi sia mobili (questi ultimi assai utili perché sarà possibile spostarli di volta in volta ove più necessario), mentre per i vigili potrebbero arrivare anche le bodycam che l’assessore all’igiene urbana, Massimiliano Pampaloni, vorrebbe utilizzare in special modo per pizzicare e multare coloro che abbandonano rifiuti, soprattutto nelle campagne. La seconda novità è che anche i condomini dotati di telecamere di videosorveglianza, se lo vorranno, potranno essere messi in rete con il centro di gestione collegato alla polizia municipale, permettendo una messa in sicurezza ancor più capillare del territorio. Più ampia anche la tipologia di servizio.

Le videocamere non serviranno solo per elevare sanzioni, ma anche a monitorare il traffico in tempo reale, rilevare dati per l’analisi dei flussi di traffico e predisporre i piani comunali del traffico, prevenire eventuali atti di vandalismo e disturbo della quiete pubblica, l’abbandono di rifiuti e, infine, proteggere l’incolumità delle persone con la prevenzione, l’accertamento o la repressione di reati. Per questo sarà anche previsto un sistema di lettura delle targhe, che aiuterà a individuare veicoli privi di assicurazione o addirittura rubati.