Arrivano le ruspe, sgomberato il campo rom di corso Tazzoli [FOTO E VIDEO]

Gli abitanti potrebbero trovare sistemazione nella tendopoli della Croce Rossa in via Vigliani

Sono state completate a tempo di record le operazioni di sgombero del campo rom di corso Tazzoli, a Torino. Già da ieri sera, del resto, tutte le famiglie degli “inquilini” del campo aveva lasciato la zona, caricando le loro cose su furgoni, camper e roulotte, dopo lo sgombero urgente deciso dalla sindaca Chiara Appendino per ragioni di sicurezza.

Le operazioni di sgombero del campo si sono svolte nella massima tranquillità, con una dozzina di rom che hanno osservato dall’esterno gli agenti del Nucleo nomadi in azione tra le baracche. Portate via numerose bombole di gas presenti tra le stesse, mentre le ruspe sono ormai pronte per le operazioni di abbattimento.

Il campo rom di corso Tazzoli era attivo ormai da 13 anni, in un’area attigua alla sede centrale delle Poste. Case e baracche saranno completamente demolite per scoraggiare i tentativi da parte dei nomadi di tornare in possesso del campo. Quattro persone sono state trasferite in ospedale perché malate, mentre il resto degli abitanti potrebbero trovare sistemazione, per qualche giorno, presso la tendopoli della Croce Rossa in via Vigliani.

LE PAROLE DELLA SINDACA.

La sindaca Chiara Appendino sottolinea che “si è trattata di un’operazione indispensabile a garantire la sicurezza di coloro che vivevano nel campo e quella della popolazione residente nella zona. E’ un intervento che è stato condotto con grande professionalità, attenzione e rispetto delle persone, in particolare modo di quelle con fragilità, alle quali è stata ed è garantita tutta l’assistenza necessaria. Ringrazio gli assessori, gli uffici, i servizi sociali, il comandante della Polizia Municipale, la Protezione Civile, tutte le istituzioni che hanno collaborato con noi, a partire dalla Prefettura, dalla Questura e dal Consolato di Romania, che ci è stato sempre a fianco e presente durante l’operazione.”

