Arrivano le strisce giallo-blu: saranno riservate ai residenti

Si troveranno al quadrilatero romano, a San Salvario e in Vanchiglia

Posti riservati per i residenti nelle zone della movida dove è più difficile trovare parcheggio: in arrivo a Torino le strisce giallo-blu. «Si tratta di una soluzione che incentiva la rotazione delle auto di giorno e agevola i residenti nella ricerca di un parcheggio per il proprio veicolo durante la notte» commenta con soddisfazione l’assessore alla Viabilità e ai Trasporti Maria Lapietra. Gli stalli giallo e blu saranno tracciati su uno dei due lati della strada, esclusi i corsi e le vie di grande scorrimento. Si troveranno principalmente nei pressi di piazza Vittorio Veneto, al quadrilatero romano, San Salvario e nell’area della movida di Vanchiglia. L’abbonamento residenti autorizza a parcheggiare (esclusivamente negli spazi riservati) dalle 19.30 alle 8 di mattina.

