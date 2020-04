Arrivano pochi soldi e troppo tardi: svelata la beffa degli aiuti di Conte

Pochi, maledetti e nemmeno subito. Si potrebbe riadattare così quel motto popolare riferito ai soldi, ai tempi dei prestiti del “Cura Italia”. È trascorsa poco più di una settimana da quando il presidente Giuseppe Conte ha annunciato in conferenza stampa che sarebbero stati erogati prestiti garantiti dallo Stato fino a 25mila euro, ma i conti non tornano. Dai proclami alla pratica infatti le aspettative sono state amaramente deluse e i telefoni delle banche hanno iniziato a squillare all’impazzata: alla cornetta c’è il popolo dei piccoli imprenditori, che in quel prestito promesso aveva riposto ogni speranza. Se in un primo momento il finanziamento era apparso come la scialuppa ideale per superare la serrata, in molti hanno dovuto ricredersi.

«Per poter accedere ai 25mila euro pubblicizzati dal Governo, un’azienda deve aver fatturato almeno 100mila euro l’anno precedente – sottolinea il presidente provinciale di Cna, Paolo Alberti -. La dichiarazione media dei redditi delle ditte individuali torinesi non supera i 30mila euro».

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++