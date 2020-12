Arrivate a Torino le dosi Pfizer: oggi 480 vaccinazioni

Consegna effettuata con un giorno di ritardo per le note difficoltà legate all'emergenza neve

In corso la ricognizione da parte dell'Unità di Crisi

Sono arrivate in mattinata, con un giorno di ritardo rispetto al previsto per le note difficoltà legate alla neve, le prime dosi del vaccino contro il Covid-19. Un arrivo in sordina, dopo l’ampio spiegamento di fotografi e reporter che ha accompagnato il primo Vaccine-Day di domenica scorsa.

In corso la ricognizione di dosi e attrezzature da parte degli addetti in forza all’Unità di Crisi della Regione Piemonte. In particolare, all’ospedale Molinette sono state consegnate 3.510 dosi del vaccino messo a punto da Pfizer e BioNTech.

Sono contenute nei 585 flaconcini consegnati oggi, ciascuno dei quali contiene – appunto – sei dosi. Le prime vaccinazioni programmate, riguardanti personale infermieristico e sanitario, sono previste nel pomeriggio e vedranno coinvolte 480 persone.