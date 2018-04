Arrostiva pannocchie in piazza San Carlo: multato

Sanzione salata per un 40enne egiziano: aveva organizzato una scampagnata con gli amici in pieno centro

Perché andare in campagna o fuori città quando si può organizzare tranquillamente una grigliata in piazza San Carlo, nel cuore di Torino? Deve aver pensato questo un quarantenne di nazionalità egiziana che è stato multato dalla polizia municipale per aver allestito un barbecue nel cuore della piazza.

Agli agenti era arrivata una segnalazione relativa alla presenza di un venditore abusivo nella piazza, in realtà il quarantenne stava arrostendo pannocchie di granoturco per sé e i suoi amici: ciò non è bastato a evitargli una multa salata e il sequestro dell’attrezzatura portata con sè per la scampagnata…in pieno centro.

Multato anche un venditore originario del Bangladesh che è stato sorpreso al mercato di piazza della Repubblica con 95 capi tessili privi della necessaria etichettatura. Il materiale è stato sequestrato, mentre al venditore è stata notificata una multa da 1200 euro.