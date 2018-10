Arte a Torino: torna “The Others”, la fiera in “ospedale”

Arte a Torino: arriva “The Others“, la fiera italiana dedicata all’arte emergente internazionale, nata per valorizzare le nuove energie creative. Ideata da Roberto Casiraghi, la kermesse torna dunque all’ombra della Mole dall’1 al 4 novembre, negli spazi dell’ex ospedale “Regina Maria Adelaide” in Lungo Dora Firenze 87.

NUMEROSI GLI ARTISTI, PROVENIENTI DA MEZZO MONDO

Anche per questa nuova edizione l’evento coinvolgerà numerosi artisti provenienti da diverse parti del mondo. Non a caso la metà delle gallerie e organizzazioni no-profit arrivano da mezza Europa. In particolare da Mosca, Berlino, Copenaghen, Bruxelles, Parigi e Santander, grazie anche alla thinking room curatoriale – coordinata da Bruno Barsanti – che ha cooptato i vari curatori. Tra questi spiccano i nomi di Alejandro Alonso Diaz, Yulia Belousova, Pietro Della Giustina, Iben Bach Elmstrøm e il collettivo Superdeals che sono stati ricercatori di visioni e ambasciatori della fiera.

UN LUOGO NON CONVENZIONALE PER LA FIERA

Il luogo non convenzionale, un ex ospedale, si presta perfettamente ad interpretazioni site specific che caratterizzano The Others e integrano le presenze della main section e degli special projects; confermate anche le attività collaterali che prevedono un programma di eventi transdisciplinari in grado di esplorare le contaminazioni tra differenti linguaggi (performance, musica, letteratura, danza, teatro);novità assoluta la sezione expanded screen, un ibrido espressivo che travalica il concetto di tv e doc, con installazioni fuori dai bordi.