Arte nel caos, tempo di (s)vernissage

Si naviga a vista. Musei nel caos. Si apre? Si chiude? Al momento in cui il giornale va in stampa non ci sono ancora notizie certe. Sta di fatto che si vive in una specie di limbo sospeso con le mostre che devono inaugurare e non inaugurano, che aprono senza inaugurazione o addirittura non aprono. Ma anche al tempo del coronavirus, nascono nuove tendenze. Come quella dello “svernissage”. Aperture silenti, senza inaugurazione, ma che, si spera, il pubblico aiuterà a fare risuonare in tutta la loro bellezza. In tutto questo “silenzio”, inoltre, come non ricordare Leonardo il cui “Autoritratto” sarà in esposizione alla Biblioteca Reale solo fino a domenica 8 marzo per poi tornare nella protezione del suo caveau.

Si sono aperte in sordina, ieri, al Museo Ettore Fico le “Costellazioni umane” di Massimo Vitali, un’antologica con 30 opere dell’artista comasco scelte in 25 anni di produzione, e “Reinas”, la rassegna che raccoglie le opere di quattro tra le più importanti artiste della Sardegna: Zaza Calzia, Maria Lai, Lalla Lussu, Rosanna Rossi. Era fortunatamente scampata alla serrata “The golden harp” di Nebojša Despotovic, che si è inaugurata regolarmente il 15 febbraio scorso e che da ieri è di nuovo visitabile al piano terra del Museo.

Svernissage e vernissage per la mostra “Di fronte al collezionista. La collezione di Uli Sigg di arte contemporanea cinese” al Castello di Rivoli. Il primo si è tenuto l’altro ieri, quando il Museo d’Arte Contemporanea ha riaperto i battenti e il pubblico ha così potuto visitare il nucleo di opere provenienti da una delle raccolte più grandi al mondo. È di ieri sera, invece, il vernissage. «È una decisione che abbiamo preso in fretta e furia, all’ultimo minuto, e non abbiamo dato neanche tanta rilevanza mediatica alla cosa – fanno sapere dal museo diretto da Carolyn Christov-Bakargiev -. Tutto comunque avverrà nel rispetto delle necessarie misure per il contenimento del coronavirus. Ci saranno dispenser con igienizzanti alle biglietterie e nei punti strategici, raccomanderemo di mantenere le dovute distanze tra una persona e l’altra».

La vernice per la nuova mostra in programma al Museo Egizio dal titolo “Lo sguardo dell’antropologo. Connessioni con il Museo di Antropologia ed Etnografia” è fissata per il 19 marzo. «Ma tutto dipenderà da come evolvono le cose» dicono dal Museo di Antropologia dell’Università di Torino che ha collaborato alla realizzazione. Curata da Cecilia Pennacini e da Christian Greco, la rassegna, visitabile fino al 7 giugno, avrà al centro la “mummia vestita” (cosiddetta perché sopra al bendaggio indossa un vestito plissettato), una mummia dell’ Antico Regno da poco restaurata dal Centro di Conservazione e Restauro della Venaria Reale. La mummia sarà affiancata da una vetrina con oggetti archeologici che ricostruiscono il contesto del suo ritrovamento e da un’altra vetrina con oggetti appartenenti alle collezioni etnografiche del museo universitario.

Non si sa ancora quando apriranno le mostre che si dovevano inaugurare martedì scorso alla Galleria Noero: “Entre o céu e o inverno [Between heaven and winter]”, la prima mostra personale di Marepe a Torino, negli spazi di via Mottalciata, e “Tongues in Trees, Books in Brooks, Sermons in Stones”, la terza mostra personale di Sam Falls, negli spazi di Piazza Carignano 2.