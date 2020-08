Per capire come spaccare una tavola di legno, compra un manuale di karate. Il tentativo però, non ottiene i risultati sperati

Arti marziali fai da te? Il risultato non sempre è garantito. Guardate questo ragazzo. Per capire come spaccare una tavola di legno, ha comprato un manuale di karate. Il tentativo però, non ottiene i risultati sperati: quello che rimedia, infatti, è solo una brutta botta alla mano.