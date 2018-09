“Artissima” è anche musica e chef stellati

Artissima quest’anno è anche suono: con la nuova sezione “Sound”, ospitata alle Ogr e curata da Yann Chateigné Tytelman e Nicola Ricciardi, mirerà a superare il confine tra visivo e sonoro. Artissima quest’anno è anche “cibo”: con il primo Edit Dinner Party, diretto quest’anno da Massimo Bertolini con chef stellati di Costardi Bros, proporrà cene d’artista. Artissima quest’anno è il tempo: “Time is on our side” è il tema di questa edizione. Artissima quest’anno è “Carol Rama 100 anni di seduzione”: con un progetto espositivo realizzato in collaborazione con la Fondazione Sardi renderà omaggio all’artista torinese nel centenario dalla nascita.

Tutto questo sarà Artissima 2018, per il secondo anno guidata da Ilaria Bonacossa, quella che dal 2 al 4 novembre prossimo occuperà gli spazi dell’ Oval del Lingotto dove festeggerà i suoi 25 anni di vita. Lo farà con 195 gallerie di 35 paesi del mondo (anche dall’Angola), con 60 espositori stranieri, con 50 curatori e direttori di musei internazionali, con i suoi 50mila visitatori attesi (52mila quelli della scorsa edizione). «Siamo riusciti a ridurre il numero di gallerie presenti, che era una dei nostri obiettivi» sottolinea Ilaria Bonacossa, per il secondo anno alla guida della kermesse. Lo farà con le sue 8 sezioni, “Main Section”, “New Entries”, “Dialogue”, “Art Space & Editions”, “Presen Future”, “Back to the Future”, “Disegni” e la new entry “Sound” e con i suoi 7 prem, quest’anno si aggiunge “The Edit Dinner Prize”.

Ma questa edizione della fiera internazionale d’arte contemporanea, unica in Italia dedicata esclusivamente alla creatività dei giorni nostri, sarà anche altro. Sarà “Artissima Experimental Academy”, un progetto formativo in collaborazione con Combo che durerà oltre i tre giorni della fiera. Sarà “Artisima junior”, un progetto in collaborazione con Juventus, che coinvolgerà i bambini nella realizzazione di una grande installazione ambientale. Sarà l’“Alfabeto Treccani” un racconto per immagini dell’arte contemporanea italiana attraverso una serie di multipli d’arte. Sarà anche anche una vetrina della nostra produzione vitivinicola. «Ad Artissima non si brinderà più con il prosecco» assicura l’assessore regionale alla cultura Antonella Parigi. «Il successo di Artissima è dovuto alla simbiosi tra botteghe d’arte e collezionisti che provengono da tutto il mondo» afferma il direttore della Fondazione Torino Musei Maurizio Cibrario. E di successo per la fiera torinese si può davvero parlare.

Uno studio condotto dal Dipartimento di Management dell’ Università di Torino ha infatti misurato in 68 per cento l’indice di gradimento di Artissima e ha calcolato in 3,7 milioni di euro l’indotto da questa generato sul territorio.

Fin qui l’Artissima di quest’anno. E per il prossimo? Artissima potrebbe sdoppiarsi. È l’idea lanciata da Fulvio Gianaria, presidente della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea della Fondazione Crt: «Costruire un secondo week end primaverile dove possono trovare spazio alcune iniziative di Artissima». Mentre fa sorgere una domanda l’affermazione di Maurizio Cibrario: «Artissima è qua e solo qua». E dove, se no? Non sarà che dopo le Olimpiadi anche Artissima…