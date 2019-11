Artisti in aiuto del piccolo Daniele. Al via la raccolta fondi per le cure

Anche gli artisti scendono in campo per aiutare il piccolo Daniele, il bimbo di soli cinque anni che vive a Grugliasco e che a causa di un batterio contratto in ospedale poco dopo la nascita ha perso la vista, l’udito e la parola, oltre al 90% del suo intestino. Due mostre pittoriche ad opera di Vito Garofalo, entrambe a Venaria. Quadri acrilici e ad olio, che Vito ha realizzato negli ultimi tre anni e che adesso ha deciso di vendere per sostenere le cure del bambino. «Da anni conosco Daniele e la sua famiglia – racconta l’artista – e sono rimasto colpito da come la mamma e il papà hanno affrontato e affrontano tuttora questi anni difficili. Così ho deciso di fare qualcosa di concreto per loro». Daniele, terzogenito di una famiglia numerosa che conta anche tre sorelle, finora ha subìto nove interventi, di cui ben sei nei primi nove mesi di vita e per nutrirsi deve ricorrere all’alimentazione per via endovenosa.

Il mese scorso sono stati raccolti 1000 euro presso il convitto della Consolata di Torino grazie ad Anglat, associazione che tutela i disabili e che ha dato anche il patrocinio alle due mostre. «Grazie ai fondi raccolti, ora Daniele ha finalmente iniziato un percorso di osteopatia», racconta Rossella, la madre. Tuttavia, il percorso di cure del bimbo è ancora molto lungo e servirà tutto l’aiuto possibile. Così ci ha pensato Vito, artista a tutto tondo con un curriculum che spazia dal circo al teatro fino al cabaret e che da pittore ha esposto in diversi paesi del mondo. La prima mostra pittorica è già attiva,presso l’osteria Passami il Sale di via Mensa 37, a Venaria, e durerà fino al 15 febbraio. Poi partirà anche il secondo appuntamento, alla sala espositiva comunale della pro loco Altessano-Venaria Reale, in via Mensa 34, dal 22 al 26 gennaio.