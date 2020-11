Artisti, mostre e rebus sui muri: la collina punta sul turismo

Ora purtroppo il lockdown lo impedisce ma presto – si spera – torneremo a pianificare se non proprio viaggi all’estero almeno gite ed escursioni. Un territorio da riscoprire è la collina torinese, da qualche non solo luogo ricco di paesini dove fare una scampagnata all’aria aperta o un ottimo pranzo in una delle tante osterie ma anche una vetrina per il turismo, il commercio e l’arte, capace di attrarre visitatori da tutta la Regione. Uno dei primi comuni a sviluppare le proprie attrattive artistiche è stato Pavarolo che dal 2018 in collaborazione con Fondazione Crt, Regione Piemonte e il Museo Studio Casorati rivolge un invito a pittori che avranno la possibilità, unica e irripetibile di abitare e lavorare negli stessi luoghi in cui sono nate alcune pietre miliari della storia della pittura internazionale. Quest’anno ad esempio, a vivere nella dimora che fu sin dal 1930 del maestro Felice Casorati sono stati i pittori Francesca Ferreri e Manuele Cerutti che hanno proposto i progetti creati durante il soggiorno nella mostra dal titolo “Dona ferente”.

