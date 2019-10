ARTÚ ENTE FORMATIVO – IL LAVORO NON E’ PIU’ UN PROBLEMA, QUI LA FORMAZIONE E’ DI CASA

Preparazione e formazione, sono questi i segreti per essere pronti e appetibili nel mondo del lavoro. Per questo risultano essenziali i corsi organizzati da Artù Ente Formativo, in corso Orbassano a Torino, fondato da Orietta Remmert. Un’agenzia dalla profonda esperienza nel settore, visto che da diversi anni opera nell’ambito della Formazione Professionale di Alto livello.

In mezzo alle molte proposte attive in questo periodo ne segnaliamo due. In primis il corso per Agente di affari in mediazione immobiliare e agente munito di mandato a titolo oneroso, quello che più comunemente conosciamo come Agente Immobiliare.

Prime lezioni dal 4 novembre, ultima data utile in modo da arrivare preparati all’esame della CCIAA, previsto in Primavera 2020. L’orario previsto è 17-21 per tre volte alla settimana (lunedì-mercoledì-venerdì) per 172 ore complessive compreso l’esame finale volto al conseguimento dell’attestato. Il costo è fissato in 650 euro.

Molto interessante è anche il corso per Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo (ossia il ‘buttafuori‘). Anche questo è riconosciuto ufficialmente dalla Regione e dalla Città Metropolitana, prevede 93 complessive di lezione compreso l’esame finale e costa 450 euro sempre Iva inclusa. Permette la possibilità di lavorare con funzioni di controllo di accesso del pubblico in qualsiasi locale, struttura, evento pubblico o privato sul territorio piemontese.

Artù Ente Formativo, corso Orbassano 336 Torino. Telefono: 011.3149327. Segreteria: 9-13; 14-18; Sito Web: www.enteformativoartutorino.it